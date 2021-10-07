البنك الزراعي: 136مليار جنيه لزراعة 800 ألف فدان للموسم الشتوي





أعلن البنك الزراعي السوداني سياسته التمويلية للموسم الشتوي 2021-2022 التي تستهدف زراعة ٨٠٠الف فدان في كل انحاء السودان حسب المساحات التأشيرية لخمسة محاصيل شتوية هي القمح ، زهرة الشمس، الفول المصري، البطاطس و البصل بتمويل اجمالي يبلغ ١٣٦مليار جنيه. وأكد البنك الزراعي ان سياسته التويلية جاء ت متسقة تماما مع خطة وزارة الزراعة والغابات وموجهات السياسية التمويلية للبنك المركزي وخطة البنك الزراعي التي تهدف الى توفير التمويل اللازم من حيث الكفاية والتوقيت بجانب التركيز علي تمويل محصول القمح باعتباره المحصول الاستراتيجي والعمل على تمويل تقانات انتاج تساهم في رفع الانتاج والإنتاجية كما تعمل الخطة على تشجيع تمويل بعض البنود في شكل خدمات كتشجيع تمويل توطين انتاج التقاوى. وأشار البنك الي أن السياسة التمويلية جاءت في اطار تحقيق شعار البرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي للفترة الانتقالية ٢٠٢١_٢٠٢٣والذي يحمل مضامين الانتاج من أجل تحسين مستوى المعيشة وتطوير الصادرات.

سونا