غرف النقل: الأوضاع كارثية بالميناء ومواعين التخزين امتلأت





أكد رئيس اتحاد رئيس غرفة نقل البترول بالبحر الأحمر، السر حسن كرار

أن البواخر الموجودة في ميناء بورتسودان تعاني من أوضاع صعبة لجهة أن عربات الشحن لم تتحرك للتفريغ.

وقال السر لـ(اليوم التالي) إن سمعة الميناء أصبحت سيئة ودعا لضرورة أن تكون هناك مبادرات لحل الأزمة وأضاف: (الأوضاع ستكون كارثية وسنرجع إلى المربع الأول بانعدام الكهرباء والخبز).

وأوضح السر أن الباخرة التي تأتي من الصين ارتفع سعرها من 2000 يورو إلى 9000 يورو بسبب الإغلاق وقال: (بالأمس ذهبنا إلى الميناء وجدنا باخرة المعونة الأمريكية محملة بـ40 ألف طن قمح في انتظار تفريغها، لكن كل المواعين مليئة من عربات إلى مخازن وحتى المستودعات).

وأضاف السر: (صراحة كثيرون في الشرق ينظرون أن الحكومة تستخف بقضية الشرق باعتبار أنهم لم يحملوا سلاح).

صحيفة اليوم التالي