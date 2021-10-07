(بتروناس) ترفض قرار لجنة إزالة التمكين بمصادرة أصولها





أكد موقع (إيدج ماركت) الماليزي رفض شركة (بتروناس) لتحرك الحكومة الانتقالية الرامي لمصادرة أصول شركة النفط الوطنية الماليزية في السودان بدعوى أن الأصول تم الحصول عليها من خلال وسائل غير قانونية خلال حكم الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأوضح الموقع أن الأرض التي يقع فيها مجمع (بتروناس) السودان حالياً قد تم الاستحواذ عليه وتسجيله تحت شركة ندى العقارية المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة بتروناس في السودان.

فيما أفادت مصادر رفيعة للموقع أن السودان نقل ملكية الشركة الوطنية للنفط والغاز إلى وزارة المالية السودانية وحرم بتروناس من ملكيتها الشرعية للشركة.

وبحسب الموقع في أعقاب الإطاحة بالبشير، أصدرت الحكومة الانتقالية في السودان قانوناً، وشكلت لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد واسترداد الأموال، المكلفة بمراجعة الاتفاقيات واسترداد الأصول التي يُزعم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة خلال فترة الإدارة السابقة.

وأبان الموقع أنه وأثناء إجراء التحقيقات مع الرئيس السابق ودائرته المقربة، استهدفت اللجنة المستثمرين الأجانب في السودان، ومصادرة أصولهم.

وبحسب الموقع لم يتم حتى الآن إطلاع السلطات الماليزية على أي معلومات بشأن مزاعم فساد البشير الذي ترتبت عليه أنشطة في ماليزيا.

ووفقاً للموقع اعترضت (بتروناس) بشدة على مصادرة ممتلكاتها وانتقدت المزاعم التي قدمتها اللجنة.

وشددت الشركة على أن (بتروناس) مسجلة محلياً بموجب قانون الشركات السوداني وطالبت الحكومة بمراجعة القرار، ونوه الموقع الى أن المستثمرين الأجانب الآخرين في السودان يواجهون إجراءات مماثلة، بما في شركات من باكستان وقطر وتركيا.

ترجمة: إنصاف العوض

صحيفة اليوم التالي