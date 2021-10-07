الخلايا الإرهابية تهوي بأسعار إيجارات الشقق والمباني





هوت أسعار إيجارات الشقق والمباني بمستوى كبير في بعض المناطق بالخرطوم بعد ظهور خلايا داعش الإرهابية في عدد من الأحياء.

وكشفت مصادر عن انخفاض كبير بعد أن وصلت الإيجارات إلى أرقام فلكية أجبرت كثيراً من المواطنين على العودة إلى الولايات.

وكشفت عن انخفاض إيجارات الشقق في بعض المناطق من 150 ألف جنيه إلى 80 ألف جنيه. بينما انخفض سعر المنازل العادية إلى 50 ألف جنيه.

وقال أصحاب عقارات يعملون في المجال بحسب السُّودان الآن ، أن الحديث عن الإيجار بالدولار وللأجانب فقط اختفى تماماً، بعد أن داهمت السلطات المختصة عدداً من الخلايا الإرهابية مما دعا أصحاب العقارات للتخوف من الأجانب بعد أن اكتشفوا سر دفعهم لإيجارات عالية.

وطالب مواطنون أصحاب العقارات بمراعاة الظروف الحياتية وعدم المغالاة في الأسعار ووضع قيمة مناسبة للشقق والمنازل لا تعرضهم للخسائر وتكون في متناول يد المستأجرين.

صحيفة اليوم التالي