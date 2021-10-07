التامينات الإجتماعية: صرف منحة للمعاشيين في أكتوبر





أعلن الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية دفع منحة قدرها 10 آلاف جنيه ، لجميع معاشيي الصندوق الوطني – القطاعين الحكومي والخاص – على أن تصرف مع معاش اكتوبر، وقال إن القرار لا يشمل المعاشات الإستثنائية. وأكد الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق صحيفة الصيحة أن المنحة تأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة الرامية إلى الاهتمام بمعاش الناس، ومواصلة للجهود المبذولة من قبل الصندوق مع الجهاز الإستثماري للضمان الاجتماعي برعاية كريمة من وزير التنمية الاجتماعية.

الخرطوم ( كوش نيوز)