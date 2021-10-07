(7)حالات وفاة بكورونا و (48) حالة مؤكدة





أظهر تقرير فيروس كورونا رقم 503 للحالات المشتبه بها والمؤكدة ليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، عن تسجيل 48 إصابات بكورونا مؤكدة 24 منها حالة بولاية الخرطوم، و 4 بالشمالية و2 بنهر النيل ، وحالة من ولاية شمال كردفان مبلغة من الخرطوم ، وهناك 6 من غير تفاصيل من المعامل الخاصة (المستشفى الدولي). وأشار التقرير وفق ( سونا) إلى تسجيل 7 حالات وفاة 4 منها بولاية الخرطوم، وحالة واحدة متفرقة في كل من الجزيرة والشمالية ونهر النيل، فضلا عن وجود 270 حالة نشطة حتى الآن في البلاد.

الخرطوم ( كوش نيوز)