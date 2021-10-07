توقف (70%) من مخابز الخرطوم





أكد عضو تجمع أصحاب المخابز ولاية الخرطوم عصام عكاشة، توقف (70%) من مخابز العاصمة لعدم توفر الدقيق، وعزا التوقف عن العمل إلى تكبد أصحاب المخابز خسائر فادحة. وقال وفق صحية (الصيحة) الخميس، إن قطاع المخابز فقد ثلث أصحاب المهنة العاملين في المجال لأنهم يعملون بالخسارة والأرباح لا تغطي تكلفة، وأكد أن زيادة أسعار الخبز التجاري ببعض المخابز تمت وفقاً للعرض والطلب وهي غير محكومة بضوابط والحكومة لا تملك عليها أي سلطة لإلزامها سواء بالسعر أو الوزن وأصحابها يشترون الدقيق التجاري بالسعر الحر، وشدد على ثبات سعر الخبز المدعوم بـ(5) جنيهات للقطعة. وأوضح عكاشة أن مشكلة إغلاق الشرق تمثل جزءاً من الأزمة وليست كلها، وقال “طرقنا كافة أبواب المسؤولين والجهات التنفيذية ولا حياة لمن تنادي”. وحذّر من تفاقم مشكلة إغلاق المخابز، وأكد أنها ليست ملكا للحكومة ولا تعاقد بينهم، وذكر أن مشكلة الدقيق والخبز ظلت عصية على الجهات ذات الصلة، ووصف الاستثمار في المخابز بأنه أصبح غير مجدٍّ، وتابع “ولو لقينا نرحل مخابزنا إلى دول الجوار سنفعل”.

الخرطوم ( كوش نيوز)