منتدى اقتصادي سوداني فرنسي بالخرطوم نوفمبر المقبل





بحث رئيس اتحاد عام أصحاب العمل هاشم صلاح حسن مطر مع المستشار الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بالخرطوم روفائيل سانوسي، ترتيبات انعقاد فعاليات المنتدى الاقتصادي السوداني الفرنسي المزمع انعقاده بالخرطوم أواخر شهر نوفمبر المقبل.

وقال رئيس اتحاد اصحاب العمل هاشم مطر بحسب وكالة السودان للأنباء، إن أعمال المنتدى الذي تنظمه جمعية أرباب العمل الفرنسية بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل برعاية السفارة الفرنسية بالخرطوم يأتي إنفاذاً لتوصيات ومخرجات مؤتمر باريس لدعم السودان الذي انعقد في مايو الماضي.

وأشار مطر إلى أن المنتدى الذي سيعقد في إطار زيارة وزير الاقتصاد الفرنسي للخرطوم نوفمبر المقبل وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والشركات الفرنسية العاملة في مجالات مختلفة سيبحث فرص ومجالات التعاون الاستثماري وإقامة شراكات استثمارية بالتركيز على القطاعات الاستثمارية في المجالات ذات الاولوية كالطاقة والبنية التحتية والزراعة والتعدين، إلى جانب مشروعات القطاع الخاص.

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