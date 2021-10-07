بلاغات في مواجهة مخبز حدد (50) جنيه لقطعة الخبز





أعلنت حكومة ولاية الخرطوم فتح بلاغين في مواجهة المالك و المدير الإداري لمخبز سدرة

و بحسب إعلام الولاية فقد تمت مداهمة المخبز عقب تشكيل فريق برئاسة مدير فرعية التموين ببحري ، على خلفية منشور تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي صادر عن ( مخابز سدرة) ببحري شارع السيد علي المرغني حوى إعلان تسعيرة جديدة للرغيف التجاري بمبلغ 50 جنيه للرغيفة.

و أوضح أنه تمت مراجعة صناديق المخبز ليتضح أنه يعمل بدون تصديق لإنتاج الخبز التجاري

و أضاف ” و أسفرت الضبطية عن حجز (١٣٣٤) باكت دقيق سعة ١ كيلو سيقا (الأول) وعدد (١٠٥) جوالات ٢٥ كيلو تجارى ( روتانا + سيقا) بالإضافة الى (٩) جوالات دقيق مدعوم”.

و تابع “تم فتح بلاغ بالرقم (٢١٩) تحت المادة (٣ طوارئ) بالقسم شرطة الأوسط بحري في مواجهة كل من (المدير الإداري للمخبز ) برقم القبض (٤٤٥٨) و بلاغ اخر في مواجهة المتهم الثاني (مالك المخبز ) برقم القبض (٤٤٥٩).

كما تم حجز الدقيق بموجب أمر حجز صادر من نيابة بحرى والمعروضات بالرقم (١٤٣٧)”.

باج نيوز