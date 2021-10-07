السودان..بدء إنتاج عدادات ثلاثة خط





بدأ المصنع السوداني للعدادات إنتاج عدادات ثلاثة خط لمقابلة طلبات الزبائن، بعد إنتاج الدفعة الأولى من عدادات واحد خط، موكداً إستمرارية الإنتاج وتوفر المواد الخام بالمصنع.

معلناً أن كمية إلانتاج المخطط لها سوف تغطي كل الحوجة والطلبات المتاخرة لمتبقي العام 2021م.

ويعتزم المصنع قبل بداية العام 2022م، إنتاج عدد مقدر من عدادات واحد خط سوداني التصميم بواسطة مهندسي التطوير بالشركة لتغطية طلبات المواطنين.

وتجري حالياً إجراءات عطاء لتغطية الاحتياجات من العدادات للعام 2022م.

باج نيوز