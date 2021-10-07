20) مليون دولار من (ثمرات) للمستحقين





وقع المدير العام لبرنامج دعم الأسر السودانية (ثمرات) معتصم أحمد صالح وعدد من البنوك، على الدفعية الخاصة بأموال المستفيدين المسجلين عبر البنوك والبالغة (20) مليون دولار.

وقال معتصم إن آلاف الأسر ستتسلم مستحقاتها من برنامج ثمرات مطلع الأسبوع المقبل.

وكشف في إجتماع مع والي غرب كردفان حماد عبد الرحمن صالح اليوم الخميس، عن مطالبتهم لشركات الاتصال بتسجيل شركات مالية تعمل في مجال المال إلى جانب الاتصالات، وأوضح أن أي شركة اتصالات سيكون لها (بورت) خاص خلال الأسبوع المقبل بدلاً عن بورت واحد كانت تعمل عبره كل الشركات وذلك لتوسعة العمل في جميع المجالات.

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