مذكرة تفاهم بين الخرطوم وجوبا في مجال إدارة المياه





وقعت الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان مذكرة تفاهم تختص بإدارة المياه، ووقع عن الجانب السوداني وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، وعن حكومة جنوب السودان وزير الموارد المائية والري بيتر مناوا.

وقال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس في تصريحات صحافية إن دولة جنوب السودان شهدت فيضانات غير مسبوقة امتدت لمناطق لم تعرف الفيضانات في السابق، وكشف عن تعاون فني بين البلدين للتعامل مع الفيضانات وكيفية التنبؤ بها.

وأعلن عباس عن تعاون بين البلدين لتأهيل مشروعات الري في منطقة أعالي النيل، عبر تأهيل الطلمبات وقنوات الري وإعادتها لدائرة الإنتاج كمنحة من الحكومة السودانية.

إلى ذلك تقدم عباس لدى لقائه بنائب الرئيس رياك مشار بالشكر لدولة جنوب السودان على دعمهم للعملية السلمية بالسودان في ذكرى توقيع اتفاق جوبا للسلام.

وقال وزير الري في جنوب السودان بيتر مناوا إن المذكرة تشمل التعاون المشترك في مجالات الموارد المائية وتأهيل مشاريع الري في جنوب السودان، وكيفية إدارة الفيضانات والتنبؤ بها، بجانب مجالات أخرى، تشمل التدريب وتقديم المعلومات الفنية التي تساعد جوبا في تقديم الخدمات الضرورية للمواطن في جنوب السودان.

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