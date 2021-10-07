مباحثات عسكرية بين القوات المسلحة و الأفريكوم





بحث قائد القوات البرية ؛ عصام محمد حسن كرار مع قائد قوة العمل المشتركة الموحدة في القرن الأفريقي التابعة للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا ( افريكوم) ؛ استيفن تاونسند سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة و قيادة الأفريكوم.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم “الخميس” بحسب تعميم للإعلام العسكري.

تجدر الإشارة إلى أن مهمة قوة العمل المشتركة الموحدة في القرن الأفريقي تتمثل في إجراء عمليات في منطقة العمليات المشتركة المختلطة لتعزيز قدرة الدول الشريكة في تعزيز الأمن و الاستقرار الإقليمي و القضاء على الصراع بجانب توفير الدعم لتمكين الدول الشريكة لتحسين الاستقرار والأمن الوطني والإقليمي.

باج نيوز