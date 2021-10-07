الآلية الوطنية لحماية المدنيين تعتزم زيارة ثلاث ولايات بدارفور





تعتزم الآلية الوطنية لحماية المدنيين، زيارة ثلاث من ولايات دارفور، للتعرف على التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ محاور الخطة الوطنية لحماية المدنيين ومعالجتها.

وانعقد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الخميس، إجتماع الآلية الوطنية لحماية المدنيين الدوري برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، لمتابعة سير أداء الآلية والوقوف على أهم الترتيبات والاجراءات اللازمة لبداية تنفيذ محاور الخطة الوطنية لحماية المدنيين.

وناقش الإجتماع تصور العمل والتنسيق المشترك مع وكالات الأمم المتحدة، وأمن على عقد ورشة عمل مشتركة بين الآلية ووكالات الأمم المتحدة لوضع خطة مشتركة للعمل بين الجانبين.

واستعرض الإجتماع برنامج الزيارات الميدانية المزمع القيام بها لثلاث ولايات بدارفور (شمال، غرب ووسط دارفور) والتي تهدف للالتقاء بقيادات حكوماتها التنفيذية والقيادات السياسية والإجتماعية للإطلاع على الجهود المبذولة حتى تاريخه وأهم التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ محاور الخطة الوطنية لحماية المدنيين والترتيبات اللازمة لمعالجتها.

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