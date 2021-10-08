البنك الزراعي : 136 مليار جنيه لتمويل الموسم الشتوي





أعلن البنك الزراعي ، سياسته التمويلية للموسم الشتوي 2021-2022 التي تستهدف زراعة ٨٠٠ألف فدان في كل أنحاء السودان حسب المساحات التأشيرية لخمسة محاصيل شتوية هي القمح ، زهرة الشمس، الفول المصري، البطاطس والبصل بتمويل إجمالي يبلغ ١٣٦مليار جنيه.

وأكد البنك الزراعي أن سياسته التمويلية جاء ت متسقة تماما مع خطة وزارة الزراعة والغابات وموجهات السياسية التمويلية للبنك المركزي وخطة البنك الزراعي التي تهدف إلى توفير التمويل اللازم من حيث الكفاية والتوقيت بجانب التركيز علي تمويل محصول القمح باعتباره المحصول الاستراتيجي والعمل على تمويل تقاناتإ تساهم في رفع الإنتاج والإنتاجية.

وأكد البنك أن الخطة تعمل على تشجيع تمويل بعض البنود في شكل خدمات كتشجيع تمويل توطين إنتاج التقاوي.

وأشار البنك الي أن السياسة التمويلية جاءت في اطار تحقيق شعار البرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي للفترة الانتقالية ٢٠٢١_٢٠٢٣ والذي يحمل مضامين الإنتاج من أجل تحسين مستوى المعيشة وتطوير الصادرات.

السوداني