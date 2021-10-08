السكر يواصل ارتّفاعه بالأسواق





قال بعض تجار السكر بالأسواق إنّ هنالك ارتّفاعًا وانعدامًا في السلعة بالأسواق.

وعزا تاجر سكر بشرق النيل عثمان عيسى، زيادة السكر للفجوة والندرة الراهنة فيه بالأسواق، مشيرًا إلى أنّ سعر الجوال”50″ كيلو قفز خلال يومين فقط إلى”27″ ألف جنيه، أمّا عبوة”10″ كيلو قفزت إلى”4.500″ جنيه وسعر الكيلو”500″ جنيه.

وأكّد تاجر سلع بالخرطوم بابكر حمد بحسب صحيفة السوداني الصادرة، الجمعة، انعدام السكر بالأسواق ما انعكس على ارتّفاع الأسعار.

وأبان أنّ سعر الجوال قفز إلى”24 ـ25″ ألف جنيه عبوّة”50″ كيلو، متوقّعًا المزيد من ارتّفاع الأسعار.

باج نيوز