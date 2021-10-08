يتبع لـ (جياد) ..افتتاح مصنع لصوامع الغلال بطاقة (2) مليون طن مطلع 2022





أعلن المدير العام لشركة جياد للجرارات والمعدات الزراعية المهندس مدثر محمد خير عثمان أن بداية العام الجديد ستشهد افتتاح أكبر مصنع للصوامع لتغطية حوجة البلاد بطاقة تخزينية تصل إلى 2 مليون طن تشمل كل مناطق الإنتاج بالسودان حيث تتراوح سعة الصوامع من 50 طن إلى 5 الف طن حسب حوجه المناطق.

وأوضح محمد خير بحسب “سونا” في ختام زيارته لولايات كردفان الكبرى أن الزيارة كانت ناجحة ضمت عدد من الخبراء والمهندسين للوقوف ميدانياً عل احتياجات المواطن لتصنيع الآليات الملائمة لطبيعة الأرض بالمنطقة، وأشار الى أن الزيارة بدأت بافتتاح مركز مدينة الخوي للخدمات بولاية غرب كردفان ولقاء المنتجين والاستماع لمشاكلهم وكيفية وضع التدخلات اللازمة في مراحل الزراعة.

ونوه محمد خير حوجة كردفان الكبرى للآليات الزراعية وضرورة جعل مدينة الأبيض مركزاً للشركة لتغطية مناطق غرب السودان ودول الجوار، وأشار إلى توجه الشركة نحو الانفتاح على دول الجوار مثل تشاد وأفريقيا الوسطى والكاميرون، وقال إن الشركة نجحت في تصدير الآليات في نوفمبر الماضي لإثيوبيا ومعدات زراعية لتشاد.

وبشر مواطني ولايات غرب السودان بفتح مركز متكامل للخدمات والآليات الزراعية بالأبيض للمزارع البسيط الذي ليس له القدرة على شراء الآليات بتوفيرها بشراكات أو عن طريق الإيجار ليكون على استعداد للموسم الزراعي في الوقت المناسب وأعلن عن اهتمام منظومة الصناعات الدفاعية بالإنتاج وتوفير كل الاحتياجات للمواطن لإنجاح عمليات الزراعة والإنتاج بالسودان.

وعقد الوفد عدد من اللقاءات بمدينة الأبيض شملت حكومة الولاية، وزارة الإنتاج، محلية شيكان محطة البحوث الزراعية وفروع البنوك والمنتجين.

باج نيوز