أسعار مواد البناء والكهرباء في سوق السجانة اليوم السبت 9 أكتوبر 2021م
أسعار السيخ و الاسمنت
سيخ_الأسعد :
٤ لينية : 370,000ج
٥ لينية : 370,000ج
٣ لينية : 405,000ج
٨ ملي 430.000ج
سيخ_أوميقا :
٤ لينية : 350,000 ج
٥ لينية : 350,000 ج
٣ لينية : 365,000 ج
سيخ_أبانوب :
٤ لينية : 360,000 ج
٥ لينية : 360,000 ج
سيخ_فيرونايل (التركي) :
٤ لينية : 355,000 ج
٥ لينية : 355,000 ج
٣ لينية : 365,000 ج
٨ ملي : 430,000 ج
سيخ_الأمجد :
٤ لينية : 355,000 ج
٥ لينية : 355,000 ج
الكانات :
5.5 مل : السيخة 750 ج
4.5 مل : السيخة 650 ج
المقاسات الكبيرة :أسعد -أبانوب – جياد
490,000 ج
المقاسات الكبيرة :فيرونايل- الأمجد
485,000 ج
سلك_الرباط 18.000ج
اسعار الأسمنت
اسمنت عطبرة الطن 69000ج
اسمنت صخرالسودان 68000ج
اسعار الكمر و المواسير و الزنكي
كمر H ٢٠ سم × طول ٦ متر ” تقيل “
سعر المتر ١٥،٥٠٠ ج
كمر H ١٦ سم × طول ٦ متر ” تقيل “
سعر المتر ١١،٠٠٠ ج
كمر H ١٤ سم × طول ٦ متر “تقيل “
سعر المتر ٧،٠٠٠ج
كمر H ١٢ سم × جميع المقاسات
سعر المتر ٤،٨٠٠ ج
مواسير ٤×٨ × واحد ملي
٨،٥٠٠ ج
مواسير ٤×٨ × بوين ٩ محيرة
٧،٨٠٠ج
مواسير ٤×٨ بوين ٩ اغبش
٨،٠٠٠ج
مواسير ٣×٦ × واحد ملي
٦،٥٠٠ ج
مواسير ٣×٦ بوين ٩ اغبش
٦،٠٠٠ ج
صاج متر×مترين × بوين ٣،٥ ملي
٥،٠٠٠ ج
صاج متر×مترين× بوين ٦
٧،٠٠٠ ج
صاج ١٢٠×٢٤٠ × بوين ٣،٥
٧،٢٠٠ج
صاج ٤×٨ × ١،٨ ملي
٢٩،٠٠٠ ج
صاج ٤×٨ × ٢،٣ ملي
٣٩،٠٠٠ ج
صاج ٤×٨ × ٢،٨ ملي
٥٠،٠٠٠ ج
صاج ٤×٨ × ٤ ملي
٧٧،٠٠٠ ج
زنك امريكي ٦ متر × بوين ٥٠
٢٥،٥٠٠٠ ج
زنك امريكي ٦ متر ×بوين ٣٥
١٨،٥٠٠ ج
زنك امركي ٦ متر × بوين ٢٥
١٤،٥٠٠ ج
زنك امريكي ٦ متر × بوين ٢٤
١٣،٥٠٠ج
زنك امريكي ٦متر × بوين ٢٢
١١،٥٠٠ ج
زنك امريكي ٦ متر بوين ٢٠
١٠،٥٠٠ ج
زاوية ٣ بوصة × ٥ ملي
٣٠،٠٠٠ج
زاوية ½٢ × ٥ ملي
٢٣،٠٠٠ج
زاوية ٢ بوصة × ٥ ملي
١٤،٠٠٠ ج
زاوية ٢ بوصة × ٣ ملي
٨،٥٠٠ ج
زاوية ½١ بوصة الاسعد ٣ مل
٥،٥٠٠ ج
زاوية ¼١ بوصة الاسعد ٣ مل
٤،٥٠٠ ج
زاوية ١ بوصة تترياس
٤،٠٠٠ج
بهيات ايوب
جردل اقتصادي=6300
جردل بلاست=8000
طلية حريريه=3800
بهيه جالون ابيض=6000
بهيه جالون ملون=5500
بهيات المهندس
جردل اقتصادي= 7300
جردل بلاست=8500
جردل طلية داخلية=4000
جردل طلية خارجية=5500
جردل سلك=20000
جردل تكشر15000
بهيه جالون ابيض=6200
بهيه جالون ملون=5700
روفكوت=11000
بهيات سلدور الالمانية
بوماستك اقتصادي=7000
بوماستك بلاست=8400
طلية داخلية=3800
أسعار مواد الكهرباء بتفاصيل
مفتاح 1 خط =500ج
مفتاح 2خط = 750ج
مفتاح3 خط = 1100ج
مفتاح 4 خط = 1500ج
مفتاح خط +بلك =1600ج
بلك 13 امبير عادي = 1250
بلك 13 امبير مع تأمين =1400ج
بلك 16 امبير =980ج
دبل بلك 16 امبير =1500ج
بلك(13+16) امبير 1800ج
بلك(13+16)أمبير+USBدبل 2200ج
بلك 13 امبير+USBدبل=1600
1 خط طرف سلم =980ج
2 خط طرف سلم =1080ج
مفتاح دبل بلك + خط = 1500ج
مفتاح سخان 45 امبير = 2550
مفتاح سخان 20 امبير =1850ج
مفتاح جرس =850ج
مفتاح ديمر مروحه = 4500ج
مفتاح ديمر انارة = 4500ج
بلك ديجتال =980
الطبلونات
الهندي
طبلون 6خط= 2400ج
طبلون 9 خط= 32,000ج
طبلون 12 خط= 42,000ج
طبلون 18 خط=55,000ج
طبلون 24 خط= 80,900ج
الفنار السعودي
جديد طبلون الفنار 6 خط= 32,000ج
طبلون 9 خط= 2
3700ج
طبلون 12 خط= 45,500ج
طبلون 18 خط=60،000ج
طبلون 24 خط= 75,500ج
كرتونة مروحة اورينت هندية ( قلب كبير ) .52.500
كرتونة مروحة باكستانية 3 مراوح 55.000ج
لمبات سقف كبيرة السعر 7500ج
لمبات سقف فايبر كاملة مع شريحة 3 لون السعر 5500ج
لمبة شارع نحاسية ( كاملة ) 2900ج
لمبة 4 قدم فلبس ( كاملة ) 5000ج
لمبات 2 قدم الرائد سعودية ( كاملة )
3800ج
لمبات حائط كاسات LED 7500ج
لمبة شريحة 4 قدم شمسي 560ج
لمبة شريحة 4 قدم ابيض 2250ج
علبة حديد الفنار السعودية الثقيلة 220ج
مواسير صبة سعودية بي 550ج
مواسير صبة سعودية بي جلبة 25 ملى بي 650
مواسير حائط سودانية100 ج
علبة توزيع بلاستيك سودانية90ج
كوع بلاستيك سوداني 40 ج
جلبة بلاستيك سودانية 30 ج
مراوح شفط كونايس
8 بوصة 10.000ج
10 بوصة 12.000ج
12 بوصة 13000ج
دائرية 8 بوصة 9000ج
شريط إضاءة مخفية سعر المتر 1200ج
موتور ايطالي بدريلو نص حصان 30000ج
لمبة اقتصادية 40 واط 1100ج
لمبة اقتصادية 28 واط 1000ج
لمبة اقتصادية 9 واط 3 لون 800ج
أسعار اسلاك الفنار السعودي
1.5 بي 9500ج
2.5 بي 13800ج
4 ملى بي 22.000ج
كابلات الشرق سوداني
1.5 بي 9000ج
2.5 بي 15000ج
4 ملى بي 24.000ج
أسعار الأدوات الصحية
”المقاعد الافرنجيه”: –
مقعد ايطالي استاندرد كبير55000ج
مقعد فكتوري كبير 44000ج
مقعد افرنجي جالس 29000ج
المقاعد العربيه او “البلديه “:-
مقعد بلدي ديب 4000ج
مقعد بلدي افطح 3000ج
تنك ماليزي 9000ج
تنك التعاضد6500ج
الاطقم الصحيه :-
طقم حمام ايطالي استاندرد 76000ج
طقم حمام فاخر ريماس مزخرف75000 ج
حوض غسيل وجه فكتوري كبير17.000ج
حوض ايطالي استادر 22000ج
طقم حمام فكتوري كبير 60.000ج
طقم حمام فكتوري 40.000ج
طقم حمام تواي فورد 40.000ج
أسعار البورسلين
الحوائط:-
•20*50 = 4,000
4,100/4,200/4,300 = 20*60 •
4,200/4,300 = 30*60 •
• هندي 30*60 = 5,100
• هندي 30*30 = 5,100
4,200 = 33.3*55 •
4,400 = 25*70 •
الارضيات :-
•آرضيات داخلي وحيشان 42*42 = 4,100
4,200/4,300 = 45*45•
•45*45(حيشان) = 4,100 /4,300
•50*50(حيشان ) = 4,300 ج
4,300= 46*46•
• 50*50 = 4,200
4,400 = 58*58 •
•57*57.5 قطع ليزر 4,300
4,400 = 59.5*59.5 •
•60*60 مصري ليزر = 4,400
المدينة المنورة
• حوائط 25*40 = 3,600
• آرضيات المدينة_المنورة 40*40 = 3400
•آرضيات المدينة المنورة 50*50 = 3,700
سيراميك سالومي
• حوائط سالومي 25*40 = 3900 ج
• آرضيات حمامات 31*31 دون حائط = 4000
• آرضيات حمامات 31*31 = 4000 ج
• أرضيات حيشان 41*41 = 4100
• أرضيات غرف وصالات 41*41 = 4200
أسعار البورسلين الصيني
• بورسلين هندي رمادي 6,300
• الخلية رمادي+بيج صيني 6,200
• السمسميه رمادي+ بيج صيني 6,200
• الأبيض أوف وايت 6,500
• كريستال ماربل ملون 7,800 ج
• كريستال ماربل ابيض 7600
• سجاد كريستال 120*180 = 45000
• سجاد كريستال مضئ 120*180 = 48000
أسعار درج الرخام والقرانيت السجانه
سعر متر الدرج قرانيت سوداني 5300ج
سعر متر الأرضيات قرانيت سوداني 6300ج
سعر متر الدرج البيج 4250ج
سعر متر الأرضيات بيج 6000ج
سعر متر المطابخ بيج 4500ج
سعر متر الدرج قرانيت رمادي 6000ج
سعر متر الأرضيات قرانيت رمادي 9000ج
سعر متر المطابخ قرانيت رمادي 7000ج
سعر متر الدرج قرانيت روزا وقندولا 6200ج
سعر متر الأرضيات قرانيت روزا وقندولا 9500ج
سعر متر المطابخ روزا وقندولا 7500ج
سعر متر البورسلين الصيني دبل بونش 6000ج
الخرطوم (كوش نيوز)