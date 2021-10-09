التربية تستبعد تعليق الدراسة بسبب شح الدقيق والوقود





أكد مصدر مسوؤل بوزارة التربية الاتحادية، عدم تأثر مدارس ولاية البحر الأحمر بالأحداث الدائرة هناك وإغلاق الشرق، وأكد بداية العام الدراسي بالإقليم واستبعد تعليق الدراسة بسبب شح الدقيق والوقود في أي من ولايات البلاد. وأكد المصدر وجود مخاوف من تأخر وصول الكتب المدرسية التي تتم طباعتها بدولة الهند حال استمرار إغلاق ميناء بورتسودان. وأكد المسوؤل بالوزارة بحسب صحيفة اليوم التالي، أن الموعد المضروب لوصول الكتب من الهند مطلع الشهر المقبل.

الخرطوم: (كوش نيوز)