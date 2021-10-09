لجنة التحقيق في فساد إدارة البترول بغرب دارفور تباشر أعمالها





شرعت لجنة التحقيق في فساد إدارة البترول بغرب دارفور في التحضيرات الأولية لتقصي الحقائق حول ملابسات فساد إدارة البترول والمستودعات بوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية.

وأصدر والي غرب دارفور الجنرال خميس عبدالله ابكر في الخامس من أكتوبر الحالي قرارا قضى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملابسات فساد إدارة البترول تمهيداً لأن ترفع اللجنة تقريرها في غضون أسبوع.

وأوضح رئيس لجنة تقصي الحقائق بالولاية محمد آدم إسحق في بحسب (سونا) اليوم، أن اللجنة قد باشرت أعمالها أمس في إجتماعات متواصلة بشأن التحضيرات الأولية بمشاركة الجهات العدلية والنظامية واطراف العملية السلمية.

و أوضح أنه سيتم التحقيق مع المتهمين في القضية، وناشري الخبر في وسائط التواصل الإحتماعي، على أن تواصل اللجنة في أعمالها لحين إنتهاء إجراءات التحقيق مع كافة الجهات المعنية، و أشار إلى أن اللجنة تضم رئيس الدائرة القانونية، والنيابة العامة، وممثلو جهاز المخابرات العامة، وهيئة الإستخبارات، والمباحث الجنائية، وأطراف العملية السلمية.

باج نيوز