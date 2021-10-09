المعونة الأمريكية: سندعم القطاع الزراعي في السودان للقضاء على الجوع





أكد المدير التنفيذي لوكالة المعونة الأمريكية في السودان ميرف فارو، أنه يدعم القطاع الزراعي ويشجع على توفير سبل كسب العيش للقضاء على الجوع، خاصةً وأن السودان مأهول بالموارد الطبيعية التي تمكنه من أن يصبح سلة غذاء العالم.

فيما رحب وزير الزراعة والغابات الطاهر إسماعيل حربي، بالمساهمات التي ظلت تقدمها المعونة الأمريكية في السودن للقطاع الزراعي.

وأشاد حربي لدى لقائه بوزارة الزراعة والغابات اليوم، بالمدير التنفيذي لوكالة المعونة الأمريكية بحضور المديرين العامين بالوزارة، بمتانة العلاقات السودانية الأمريكية، ونوه إلى أن السودان استفاد من المعونة الأمريكية في القطاع الزراعي والذي يتمثل في التدريب والتأهيل، وذكر أن محطة توزي هي من إسهامات المعونة الأمريكية في السودان.

وأوضح حربي أن السودان يتمتع بموارد طبيعية تتمثل في العديد من الأفدنة الزراعية والمشاريع المروية والمطرية، وأكد أن التعاون بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية يتمثل في نقل التقانات الحديثة والتدريب للاستفادة منها في القطاع الزراعي الذي يعول عليه السودان في زيادة الإنتاج والإنتاجية.

من جانبه، قال ميرفل فارو، إنه يدعم القطاع الزراعي ويشجع على توفير سبل كسب العيش للقضاء على الجوع، خاصةً وأن السودان مأهول بالموارد الطبيعية التي تمكنه من أن يصبح سلة غذاء العالم.

وامتدح ثورة ديسمبر المجيدة والتغيير الذي أحدثته، وأضاف أن هناك بعض التحديات التي تواجه القطاع الزراعي من تغيرات مناخية، وأكد حرصه على متانة العلاقات السودانية الأمريكية.

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