الغرامة والمصادرة لمتهمين هربا كميات من (الكرتة) بالشمالية





أصدرت محكمة جنايات عبري برئاسة قاضي المحكمة مولانا هشام أحمد الوداعة، حكماً بالغرامة المالية مائة ألف جنيه وبالعدم السجن ستة أشهر ومصادرة الكرتة المعروضات لصالح الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وتسليم العربة لصاحبها، وذلك في مواجهة متهمين قاما بتهريب كميات من الكرتة من عبري إلى دلقو ومخالفة المادة (4 أ) من قانون الطوارئ رقم (5) لسنة 2020.

وأكدت إدارة البيئة والسلامة بمكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية الشمالية بحسب (سونا) اليوم، مواصلة جهودها للحد من تهريب الكرتة ومحاربتها نظراً للآثار السالبة للكرتة على الصحة العامة وتلوث البيئة وتنفيذ العقوبات الرادعة ضد كل من يستخدم خلاطات ومادة الثيوريا الممنوعة والسامة والضارة من أجل المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المواطنين والمعدنين.

الصيحة