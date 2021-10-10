أسعار مواد البناء والكهرباء في سوق السجانة يوم الأحد 10 أكتوبر 2021م





أسعار السيخ و الاسمنت

سيخ الأسعد :

٤ لينية : 370,000ج

٥ لينية : 370,000ج

٣ لينية : 405,000ج

٨ ملي 430.000ج

سيخأوميقا :

٤ لينية : 350,000 ج

٥ لينية : 350,000 ج

٣ لينية : 365,000 ج

سيخ أبانوب :

٤ لينية : 360,000 ج

٥ لينية : 360,000 ج

سيخ فيرونايل (التركي) :

٤ لينية : 355,000 ج

٥ لينية : 355,000 ج

٣ لينية : 365,000 ج

٨ ملي : 430,000 ج

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سيخ الأمجد :

٤ لينية : 355,000 ج

٥ لينية : 355,000 جالكانات :

5.5 مل : السيخة 750 ج

4.5 مل : السيخة 650 ج

المقاسات الكبيرة :أسعد و أبانوب و جياد

490,000 ج

المقاسات الكبيرة :فيرونايل- الأمجد

485,000 ج

سلك الرباط 18.000ج

اسعار الأسمنت

اسمنت عطبرة الطن 69000ج

اسمنت صخرالسودان 68000

اسعار الكمر و المواسير و الزنكي

كمر H ٢٠ سم × طول ٦ متر ” تقيل “

سعر المتر ١٥،٥٠٠ ج

كمر H ١٦ سم × طول ٦ متر ” تقيل “

سعر المتر ١١،٠٠٠ ج

كمر H ١٤ سم × طول ٦ متر “تقيل “

سعر المتر ٧،٠٠٠ج

كمر H ١٢ سم × جميع المقاسات

سعر المتر ٤،٨٠٠ ج

مواسير ٤×٨ × واحد ملي

٨،٥٠٠ ج

مواسير ٤×٨ × بوين ٩ محيرة

٧،٨٠٠ج

مواسير ٤×٨ بوين ٩ اغبش

٨،٠٠٠ج

مواسير ٣×٦ × واحد ملي

٦،٥٠٠ ج

مواسير ٣×٦ بوين ٩ اغبش

٦،٠٠٠ ج

صاج متر×مترين × بوين ٣،٥ ملي

٥،٠٠٠ ج

صاج متر×مترين× بوين ٦

٧،٠٠٠ ج

صاج ١٢٠×٢٤٠ × بوين ٣،٥

٧،٢٠٠ج

صاج ٤×٨ × ١،٨ ملي

٢٩،٠٠٠ ج

صاج ٤×٨ × ٢،٣ ملي

٣٩،٠٠٠ ج

صاج ٤×٨ × ٢،٨ ملي

٥٠،٠٠٠ ج

صاج ٤×٨ × ٤ ملي

٧٧،٠٠٠ ج

زنك امريكي ٦ متر × بوين ٥٠

٢٥،٥٠٠٠ ج

زنك امريكي ٦ متر ×بوين ٣٥

١٨،٥٠٠ ج

زنك امركي ٦ متر × بوين ٢٥

١٤،٥٠٠ ج

زنك امريكي ٦ متر × بوين ٢٤

١٣،٥٠٠ج

زنك امريكي ٦متر × بوين ٢٢

١١،٥٠٠ ج

زنك امريكي ٦ متر بوين ٢٠

١٠،٥٠٠ ج

زاوية ٣ بوصة × ٥ ملي

٣٠،٠٠٠ج

زاوية ½٢ × ٥ ملي

٢٣،٠٠٠ج

زاوية ٢ بوصة × ٥ ملي

١٤،٠٠٠ ج

زاوية ٢ بوصة × ٣ ملي

٨،٥٠٠ ج

زاوية ½١ بوصة الاسعد ٣ مل

٥،٥٠٠ ج

زاوية ¼١ بوصة الاسعد ٣ مل

٤،٥٠٠ ج

زاوية ١ بوصة تترياس٤،٠٠٠

بوهيات ايوب

جردل اقتصادي=6300

جردل بلاست=8000

طلية حريريه=3800

بهيه جالون ابيض=6000

بهيه جالون ملون=5500

بهيات المهندس

جردل اقتصادي= 7300

جردل بلاست=8500

جردل طلية داخلية=4000

جردل طلية خارجية=5500

جردل سلك=20000

جردل تكشر15000

بهيه جالون ابيض=6200

بهيه جالون ملون=5700

روفكوت=11000

بهيات سلدور الالمانية

بوماستك اقتصادي=7000

بوماستك بلاست=8400

طلية داخلية=3800

أسعار مواد الكهرباء بتفاصيل

مفتاح 1 خط =500ج

مفتاح 2خط = 750ج

مفتاح3 خط = 1100ج

مفتاح 4 خط = 1500ج

مفتاح خط +بلك =1600ج

بلك 13 امبير عادي = 1250

بلك 13 امبير مع تأمين =1400ج

بلك 16 امبير =980ج

دبل بلك 16 امبير =1500ج

بلك(13+16) امبير 1800ج

بلك(13+16)أمبير+USBدبل 2200ج

بلك 13 امبير+USBدبل=1600

1 خط طرف سلم =980ج

2 خط طرف سلم =1080ج

مفتاح دبل بلك + خط = 1500ج

مفتاح سخان 45 امبير = 2550

مفتاح سخان 20 امبير =1850ج

مفتاح جرس =850ج

مفتاح ديمر مروحه = 4500ج

مفتاح ديمر انارة = 4500ج

بلك ديجتال =980

الطبلونات

الهندي

طبلون 6خط= 2400ج

طبلون 9 خط= 32,000ج

طبلون 12 خط= 42,000ج

طبلون 18 خط=55,000ج

طبلون 24 خط= 80,900ج

الفنار السعودي

جديد طبلون الفنار 6 خط= 32,000ج

طبلون 9 خط= 2

3700ج

طبلون 12 خط= 45,500ج

طبلون 18 خط=60،000ج

طبلون 24 خط= 75,500ج

كرتونة مروحة اورينت هندية ( قلب كبير ) .52.500

كرتونة مروحة باكستانية 3 مراوح 55.000ج

لمبات سقف كبيرة السعر 7500ج

لمبات سقف فايبر كاملة مع شريحة 3 لون السعر 5500ج

لمبة شارع نحاسية ( كاملة ) 2900ج

لمبة 4 قدم فلبس ( كاملة ) 5000ج

لمبات 2 قدم الرائد سعودية ( كاملة )

3800ج

لمبات حائط كاسات LED 7500ج

لمبة شريحة 4 قدم شمسي 560ج

لمبة شريحة 4 قدم ابيض 2250ج

علبة حديد الفنار السعودية الثقيلة 220ج

مواسير صبة سعودية بي 550ج

مواسير صبة سعودية بي جلبة 25 ملى بي 650

مواسير حائط سودانية100 ج

علبة توزيع بلاستيك سودانية90ج

كوع بلاستيك سوداني 40 ج

جلبة بلاستيك سودانية 30 ج

مراوح شفط كونايس

8 بوصة 10.000ج

10 بوصة 12.000ج

12 بوصة 13000ج

دائرية 8 بوصة 9000ج

شريط إضاءة مخفية سعر المتر 1200ج

موتور ايطالي بدريلو نص حصان 30000ج

لمبة اقتصادية 40 واط 1100ج

لمبة اقتصادية 28 واط 1000ج

لمبة اقتصادية 9 واط 3 لون 800ج

أسعار اسلاك الفنار السعودي

1.5 بي 9500ج

2.5 بي 13800ج

4 ملى بي 22.000ج

كابلات الشرق سوداني

1.5 بي 9000ج

2.5 بي 15000ج

4 ملى بي 24.000

أسعار الأدوات الصحية

”المقاعد الافرنجيه”: –

مقعد ايطالي استاندرد كبير55000ج

مقعد فكتوري كبير 44000ج

مقعد افرنجي جالس 29000ج

المقاعد العربيه او “البلديه “:-

مقعد بلدي ديب 4000ج

مقعد بلدي افطح 3000ج

تنك ماليزي 9000ج

تنك التعاضد6500ج

الاطقم الصحيه :-

طقم حمام ايطالي استاندرد 76000ج

طقم حمام فاخر ريماس مزخرف75000 ج

حوض غسيل وجه فكتوري كبير17.000ج

حوض ايطالي استادر 22000ج

طقم حمام فكتوري كبير 60.000ج

طقم حمام فكتوري 40.000ج

طقم حمام تواي فورد 40.000ج

احواض المطابخ: –

حوض مطبخ سعودي عينين 10500ج

حوض مطبخ. عين ورف تركيب رخام 9000ج

حوض مطبخ 2 رف وعين 11500

حوض مطبخ سعودي 7000ج

حوض مطبخ صيني 5000ج

حله مربعه تركيه. 9000ج

أسعار البورسلين

الحوائط:-

•20*50 = 4,000

4,100/4,200/4,300 = 20*60 •

4,200/4,300 = 30*60 •

• هندي 30*60 = 5,100

• هندي 30*30 = 5,100

4,200 = 33.3*55 •

4,400 = 25*70 •

الارضيات :-

•آرضيات داخلي وحيشان 42*42 = 4,100

4,200/4,300 = 45*45•

•45*45(حيشان) = 4,100 /4,300

•50*50(حيشان ) = 4,300 ج

4,300= 46*46•

• 50*50 = 4,200

4,400 = 58*58 •

•57*57.5 قطع ليزر 4,300

4,400 = 59.5*59.5 •

•60*60 مصري ليزر = 4,400

المدينة المنورة

• حوائط 25*40 = 3,600

• آرضيات المدينة_المنورة 40*40 = 3400

•آرضيات المدينة المنورة 50*50 = 3,700

سيراميك سالومي

• حوائط سالومي 25*40 = 3900 ج

• آرضيات حمامات 31*31 دون حائط = 4000

• آرضيات حمامات 31*31 = 4000 ج

• أرضيات حيشان 41*41 = 4100

• أرضيات غرف وصالات 41*41 = 4200

أسعار البورسلين الصيني

• بورسلين هندي رمادي 6,300

• الخلية رمادي+بيج صيني 6,200

• السمسميه رمادي+ بيج صيني 6,200

• الأبيض أوف وايت 6,500

• كريستال ماربل ملون 7,800 ج

• كريستال ماربل ابيض 7600

• سجاد كريستال 120*180 = 45000

• سجاد كريستال مضئ 120*180 = 48000

أسعار درج الرخام والقرانيت السجانه

سعر متر الدرج قرانيت سوداني 5300ج

سعر متر الأرضيات قرانيت سوداني 6300ج

سعر متر الدرج البيج 4250ج

سعر متر الأرضيات بيج 6000ج

سعر متر المطابخ بيج 4500ج

سعر متر الدرج قرانيت رمادي 6000ج

سعر متر الأرضيات قرانيت رمادي 9000ج

سعر متر المطابخ قرانيت رمادي 7000ج

سعر متر الدرج قرانيت روزا وقندولا 6200ج

سعر متر الأرضيات قرانيت روزا وقندولا 9500ج

سعر متر المطابخ روزا وقندولا 7500ج

سعر متر البورسلين الصيني دبل بونش 6000ج

الخرطوم (كوش نيوز)