إغلاق بورتسودان يتسبب في تكدس ميناء جدة





حذرت مجلة (قلوبال فايناناس) الأمريكية من انهيار الحكومة الانتقالية حال استمرار إغلاق ميناء بور سودان.

وقال تقرير للمجلة العالمية التي تصدر من (نيويورك) إن إغلاق ميناء بورتسودان يعد من أكبر الأخطار التي تواجه الانتقال في السودان وأشارت إلى أن حظر الشحن بسبب الاضطرابات السياسية ينجم عنه اكتظاظ الميناء بالحاويات والعزلة والاقتصادية وزعزعة ثقة شركات النقل والتمويل العالمية ونوهت إلى إلى أن إغلاق الميناء ضاعف الأوضاع السيئة التي يعيشها المواطنون وعرض الكثير من العمل الشاق الذي قامت الحكومة الانتقالية إقليمياً ودولياً للخطر بسبب الاضطرابات في الإمدادات وقال التقرير: (هذه الاضطرابات لا تعيق الصادرات فقط، بل تمهد الطريق إلى المشاكل والنقص فيما يتعلق بتزويد البذور والمعدات والمساعدات الدولية والغذاء وأنشطة المزارعين والمستوردين)، ونوه الموقع إلى أن إغلاق الميناء أدى إلى خنق ميناء جدة بالسعودية، وأشارت إلى معظم خطوط الشحن لا تصل بورتسودان مباشرة، بل تستخدم موانئ جدة كمركز ومنه تم نقل الشحنات إلى بورتسودان وذلك بسبب انخفاض تكلفة التخزين فى الميناء السعودي، وأشار التقرير إلى إغلاق ميناء بورتسودان أدى لتكدس الشحن بميناء بورتسودان.

ترجمة: إنصاف العوض

صحيفة اليوم التالي