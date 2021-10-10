تدفقات جديدة لسيارات (بوكوحرام) من الكفرة والمثلث





رغم تراجع أسعار السيارات بشكل ملحوظ ، كشفت المصادر عن تدفق مئات السيارات غير المقننة (بوكو حرام )عبر البوابة الغربية.

ووفقاً لمتعاملين في تجارة السيارات ان نحو خمسمائة سيارة تم استيرادها من مناطق الكفرة الليبية والمالحة ومليط والمثلث عبر التهريب.

وارجعت المصادر استمرار تدفق السيارات غير المقننة الى ضعف الرقابة على البوابات الغربية فضلا عن تدخل جهات نظامية في استمرار تدفق البوكوحرام.

وقالت المصادر بحسب صحيفة الجريدة، ان وارد السيارات من دولة ليبيا ظل مستمرا رغم القرارات الصارمة التي اعلنت عنها السلطات في الفترة الماضية التي تصل درجة المصادرة ، ولم تستبعد المصادر ان تكون تلك المجموعات قد وجدت الضوء الاخضر بفتح باب الجمارك والتراخيص مطلع يناير القادم الامر الذي اغرى المجموعات الناشطة في مجال الاستيراد بان تسارع الى جلب تلك الكميات خلال الفترة الماضية.

وفي الاثناء اكدت ذات المصادر عن تراجع اسعار كافة السيارات بشكل كبير في الفترة الاخيرة والتي عزته المصادر الى ضعف القوة الشرائية بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة عطفا على ارتفاع اسعار المحروقات .

الخرطوم: (كوش نيوز)