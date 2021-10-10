وسط أزمة اقتصادية خانقة.. سعر غير مسبوق للخبز في السودان





على خلفية نفاد المخزون الاستراتيجي للدقيق بسبب إغلاق الطريق القومي بين بورتسودان والخرطوم.

أفادت تقارير موثوقة، أنّ سعر قطعة الخبز التجاري تجاوز مبلغ 60 جنيهًا، الأحد، في بعض المحال التجارية.

وأغلقت بعض المخابز أبوابها، لعدم توّفر الدقيق، فيما حدّد البعض الآخر كميات للخبز للمواطنين لا يتمّ تجاوزها.

وقال أسعد علي وهو صاحب مخبز، إنّهم عملوا بآخر حصة موزّعة من الوكلاء.

وأضاف” أتوقّع حدوث ارتّفاع كبير في أسعار الخبر التجاري اعتبارًا من اليوم إلى حين حال الإشكالية القائمة”.

والسبت، أغلقت عديد من المخابز أبوابها بسبب نفاد كمية الدقيق، في وقتٍ أشارت فيه تقارير موثوقة ، عن انتهاء مخزون الدقيق بالمطاحن، الأحد.

ومنذ السابع عشر من سبتمبر المنصرم، أغلق محتجون الطريق القومي بين بورتسودان والخرطوم، ما سّب أزمة حادة في السلع الاستراتيجية، أبرزها القمح والسكر والمحروقات.

ويحتج المجلس القبلي على “مسار الشرق” ضمن اتفاقية السلام الموقعة في جوبا، بين الخرطوم وحركات مسلحة متمردة، إذ يشتكي من تهميش مناطق الشرق، ويطالب بإلغاء المسار وإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.

باج نيوز