المالية ومملكة السويد يتفقان على دعم التنمية في السودان





أشاد دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادى بالدور الكبير الذى تقوم به مملكة السويد تجاه السودان من خلال اجتماعات أصدقاء السودان التي عقدت فى لندن و برلين والسعودية، من أجل فتح الطريق أمام الحكومة السودانية للعبور بأحسن ما يكون لمواطنيها ولسعيها نحو حل مشكلة ديون السودان .

جاء ذلك فى اللقاء الذي تم بعد ظهر اليوم بوزارة المالية بالسيدة جانن ألم أركسون وزيرة التنمية الدولية بمملكة السويد بحضور سفيرة السويد بالخرطور وحضور الدكتور أمين صالح يس وكيل التخطيط بوزارة المالية والدكتور هبة محمد علي مستشار الوزير للشؤون الدولية .

و أعرب السيد الوزيرعن إمتنانه لمملكة السويد فى دعمها الذى ظلت تقدمه للسودان لدعم الفترة الإنتقالية فى برامج الحماية الإجتماعية و برنامج دعم الأسر وبرامج منظمة اليونسيف للتنمية ودعم الخدمات الأساسية للتعليم والصحة ودعم القطاع الزراعى في شرق السودان و اهتمامها بالتحول المناخي ومعالجته في كل مناطق السودان .

من جانبها حيت السيدة جانن وقفة الشعب السودانى مع حكومته و دعت للمزيد من تضافر الجهود حتى يستفيد الشعب السوداني من كل إمكانياته وهو يحتل موقع استثنائى بين الدول الصديقة .

وقالت أركسون من الضرورى دعم القطاعات الحيوية التي يحتاجها السودان في مقبل أيامه مثل الطاقة المتجددة وبناء قدرات الشباب و المرأة وعدد من المشاريع التي تهدف للسلام ، و دعم التحول الرقمى .

سونا