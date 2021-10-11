حملة التوقيعات المطالبة برحيل البرهان وحميدتي تقترب من 16 الف





كشف عضو بالفريق العامل في تكوين البرلمان الاسفيري عصام خليفة عن أن المشاركين في حملة المطالبة بتنحي رئيس مجلس السيادة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان ، ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي قفزت الى مايقارب ال16 الف خلال 72 ساعة ، وراهن في الوقت ذاته على أن نجاح حملة التوقيعات ستؤدي الى إثبات أن البرهان وحميدتي متمسكين بالسلطة وليس لديهم شعبية تمكنهم من الاستمرار في الحكم وأقر خليفة في تصريح لـ(الجريدة) إن الحملة رمزية الا أنه عاد ليؤكد أنها ستفضح العساكر بالداخل والخارج لأنهم متمسكين بالحكم استنادا على قاعدة غير شرعية ، وأن معظم السودانيين يرغبون في رحيلهم ، وأعلن عن اعتزامهم النزول بالحملة ميدانيا في المرحلة الثانية من خلال توزيع الفورمات بالتنسيق مع لجان المقاومة ، وأوضح أن الفريق الفني الذي يتكون من خمسة عشر عضوا شرع في الإعداد لتشكيل 40 لجنة للبرلمان الاسفيري وقطع بأن الفريق الفني يتكون من خبراء وقانونيين ليس لديهم اي انتماءات سياسية .

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة