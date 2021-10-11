شعبة وكالات السفر: الحكومة تعتبرنا مجرد بقرة حلوب





طالبت شعبة وكالات السفر والسياحة الحكومة بالوقوف معها باعتبارها شريكاً حقيقياً فى مجال السياحة، ونوهت إلى ضرورة عدم النظر إلى الوكالات بوصفها بقرة حلوب تدر على الخزانة العامة موارد دون تقديم مايتسق وإسهامها الاقتصادي.

و دعا نائب رئيس شعبة وكالات السفر والسياحة ” موفق صديق الطيب” الحكومة بالوقوف مع الشعبة، منوهاً إلى ضرورة التفات الجهات المسؤولة الى الآثار السالبة التى تضررت منها الوكالات بسبب جائحة كورونا وأن تكون الحكومة شريكاً أصيلاً فى المسؤولية المجتمعية ، منوهاً إلى أن الوكالات تعول على أكثر من “١٢” ألف أسرة .

لافتاً الى أن شعبة تؤدي أدواراً كبيرة بنشرها للترويج للسياحة بالسودان وسعيها الدائم لتهيئة بيئة تتلاءم مع الوفود السياحية، مطالباً الحكومة مد يد العون والمساعدة حتى يستفيد السودان من السياحة وفقاً لما يتناسب مع حجم الآثار والموارد التى يتمتع ويزخر بها السودان.

وقال صديق إن العام القادم سيشهد انفتاحاً على مجال السياحة، مشيراً الى رفع القيود وانسياب حركة الطيران، مؤكداً أن هذا يسهم في تدفق السياح على البلاد، وأن هذا من شأنه أن يساهم فى تحريك اقتصاد الدولة .

متمنياً أن تنظر لهم الحكومة بصورة أفضل، وأن تكون شريكاً حقيقياً لها، ويعتقد بأهمية الدعم المباشر للوكالات بإسقاط كل الممكن من رسوم وضرائب كما فعلت بعض الدول بعد تأثر المجال بجائحة كورونا، وعلى الحكومة أن لاتنظر للوكالات باعتبارها بقرةً حلوباً .

صحيفة اليوم التالي