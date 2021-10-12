تراجع في الإيداع بالبنوك والمصارف





أفاد مصدر مصرفي بأن البنوك والمصارف العاملة تشهد تراجعاً كبيراً في حجم التوريدات من العملاء خلال الفترة الأخيرة مما انعكس سلباً على نشاط البنوك بصورة عامة.

وقال المصدر لـ(الصيحة): نواجه إشكالات متعلقة بالسحوبات بمبالغ كبيرة من قبل بعض العملاء لأغراض متعددة, مبينا ان اوضاعهم تأثرت بالأحوال العامة للبلاد وتراجع النشاط الاقتصادي بصورة عامة, وأردف أن تحويلات العملاء من الخارج تمثل دعامة أساسية لإسناد القطاع المصرفي في الوقت الراهن, منوهاً إلى أن الموظفين في قطاع المصارف والبنوك يواجهون تعقيدات كبيرة في توفير مستلزماتهم في ظل ضعف الأجور وتأخير لائحة الامتيازات, وأضاف أن مستقبل البنوك في ظل ثورة ديسمبر الجديدة لم يختلف كثيراً عن السابق, ومازالت في حاجة الى المزيد من المطلوبات.

الخرطوم- رشا

صحيفة الصيحة