انخفاضٌ ملحوظٌ في أسعار الخضراوات وركودٌ في البيع والشراء





أكدت متابعات “الصيحة” لمؤشر الاسعار في سوق الخضروات, حدوث تراجع ملحوظ في اسعار عدد من الخضروات على رأسها الباذنجان والكوسا والخيار.

وقال التاجر سيف مطرإن سعر ربع البصل الابيض بلغ 2 ألف جنيه وسعر الجوال ما بين 17 إلى 18 ألف جنيه, وبلغ سعر كيلو البطاطس (600) جنيه، فيما بلغ سعر الجوال منه (14) ألف جنيه، مشيراً إلى أن كيلو الفلفلية تراجع الى 1000 بدلاً من 1500 جنيه والكيس الكبير 3 آلاف جنيه, وبلغ سعر كيلو الخيار400 جنيه مُسجِّلاً تراجعاً مقارنة مع الفترة السابقة، وأشار سيف إلى أن كيس الباذنجان الكبير بلغ (3000) جنيه، فيما سجلت قطعة العجور ما بين (100) إلى 200 جنيه، وزاد سعر كيلو الطماطم الى (700) جنيه. ولفت إلى أن كيلو البامية (500) جنيه، وبلغ سعر ربطة الجرجير الكبيرة 700 جنيه مسجلة ارتفاعاً كبيراً مُقارنةً بسعرها في الفترة السابقة بأ(500) جنيه، وأكد أن سعر ربطتي الملوخية الكبيرة بـ(1200) والرِّجلة 3 آلاف. وقال إن سعر الليمون (100) حبه بـ2 ألف جنيه والشطة الخضراء الجوال بـ20 ألف جنيه.

الخرطوم- رشا

صحيفة الصيحة