انفراجٌ نسبيٌّ في أزمة الخبز ومخابز تُعاود العمل بولاية الخرطوم





استأنف عدد من المخابز العاملة في ولاية الخرطوم عملها لإنتاج الخبز عقب توقف طوال الأسبوع الماضي لعدم توافر حصص الدقيق المدعوم والتجاري معاً, بجانب الغاز, ما أدى الى ازمة في الخبز.

وأكد صاحب مخبز بالكدرو شمال بحري توافر حصص الدقيق المدعوم حيث بلغت 12 جوالاً للمخبز وهي لا تكفي إلا ليوم واحد فقط, وقال بدأنا العمل عقب التوقف لأسبوع كامل بسبب شح الدقيق, واشار الى التزامهم ببيع الخبز المدعوم بواقع 5 جنيهات للرغيفة الواحدة, وجزم بعدم الجنوح الى زيادة السعر على عكس المخابز التجارية والتي تجاوز سعر الرغيفة فيها مبلغ 30 جنيهاً, وشكا من حدوث زيادات في اسعار الخميرة حيث ارتفع سعر الكرتونة الى 16 ألف جنيه وجركانة الزيت من 4 الى 4800 جنيه.

وشكك مصدر تحدث لـ(الصيحة) في مزاعم الحكومة بأن إغلاق الشرق تسبب في شح أو انعدام الدقيق, وقال هذا ربما يكون صحيحًا حال كانت هنالك بواخر قد وصلت فعلياً الى ميناء بورتسودان قبل 15 يوماً, وقال ما عدا ذلك فهو غير صحيح, وما يُثار مجرد كسب سياسي.

وقال المصدر إن بواخر القمح تتراوح حمولتها ما بين 40 الى 45 الف طن والإبحار من أقرب الموانئ يستغرق حوالي 20 يوماً من البحر الأسود مثلاً, ما يعني أن الحكومة أو شركات الاستيراد ليس لديها بواخر تحت الشحن على الأقل منذ 50 يوماً ما يؤكد أن الأزمة في الدقيق لا علاقه لها بإغلاق الشرق.

الخرطوم- رشا

صحيفة الصيحة