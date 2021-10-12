فيسبوك تزيل (943) صفحة وحساباً مفبركاً تروج “للدعم السريع”





أزالت شركة “فيسبوك” شبكة مكونة من 943 صفحة وحساباً مزيفاً أُنشات بأموال الدولة للترويج لقوات الدعم السريع عبر مواد دعائية لتلميع صورتها والتغطية على الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها في دارفور والخرطوم وعدد من مناطق البلاد.

ووفقا لفيسبوك فإن تلك الصفحات والحسابات تم انشاؤها بطريقة خادعة ومثيرة للقلق واستخدمت للثناء على قوات الدعم السريع ونشر اخبار كاذبة لتشويه صورة المعارضين.

واشارت فيسبوك بحسب الراكوبة إلى العديد من القنوات المزيفة التي استخدمت في تلك العملية مثل شبكة “اخبار السودان مباشر”.

وجاءت الخطوة بعد فترة وجيزة من مثول “فرانسيس هاوغين” المسؤولة عن بلاغات المخالفات في فيسبوك أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي وسط انتقادات حادة وجهت للشركة بشان جهودها لتحسين معايير النزاهة التي يمكن أن تبطئ من انتشار المعلومات المضللة.

تاق برس