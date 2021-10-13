عروة الصادق: فشل مخطط لضرب قوى الثورة والبلاد ستخرج من الأزمة قريباً





قلل القيادي بحزب الأمة القومي عضو لجنة التفكيك عروة الصادق من خطورة الانقسامات بين قوى الثورة، وقال إن المخطط الرامي لضرب قوى الثورة يسير نحو الفشل، مُتوقعاً التوصل لوفاق قريباً يخرج البلاد من الأزمة الحالية. ورهن حل الأزمة الحالية بالتجرد والتخلي عن النظرة الذاتية الضيقة ووضع إجابة لكل التساؤلات المقلقة للجميع، فضلاً عن الاستجابة لمطلوبات الشرق الموضوعية، وطالب الجميع بتقديم التنازلات، وضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية لتجنب انزلاق البلاد نحو الهاوية. وقال عروة بحسب صحيفة الحراك السياسي، إن العسكريين متخوفون والمدنيون مقصرون، وحذر من انهيار اتفاق سلام جوبا إذا لم تعالج الحكومة الانتقالية ملف الترتيبات الأمنية، وقال إن اتفاقية الشركاء أصبحت على المحك.

الخرطوم (كوش نيوز)