عضو مجلس السيادة د. الهادي إدريس يلتقي السفير التركي





تناول عضو مجلس السيادة الانتقالي دكتور الهادي إدريس لدى لقائه اليوم بالقصر الجمهوري سعادة عرفان اوغلو السفير التركي لدى السودان، مسيرة العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها بين البلدين. وقال السفير التركي، في تصريح صحفي بحسب (سونا)، إن اللقاء تطرق لاوجه التعاون المشترك في المجالات السياسية والإقتصادية، وضرورة تعزيزه في مختلف الأصعدة، مشيراََ إلى الزيارة التي قام بها رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى تركيا أواخر أغسطس الماضي. وأضاف السفير عرفان نذير، أن الزيارة كانت فرصة لتنشيط الإتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالات التعليم والثروة الحيوانية والزراعة والدفاع والتعدين ووصف السفير التركي التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، بالناجح والمثمر، مشيراً إلى تزايد وتيرة التبادل التجاري بين السودان وتركيا إلى مستويات متقدمة.

الخرطوم (كوش نيوز)