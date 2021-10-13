توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الخرطوم و يونيتامس





وقعت جامعة الخرطوم الاربعاء مذكرة تفاهم مشتركة مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس) ببيت الضيافة ببري ووقعت عن الجامعة بروفيسور فدوى عبدالرحمن علي طه مدير الجامعة ، وعن البعثة رئيسها دكتور فولكر بيرنس، الذي يشغل أيضاً منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. وشهد مراسم التوقيع وفق ( سونا) أمين الشؤون العلمية بالجامعة بروفيسور بشير عثمان محمد سالم، وكيل الجامعة دكتور أحمد حمد إبراهيم الفايق، مديرة إدارة العلاقات الخارجية دكتورة نازك الفاضل، بجانب نائب مدير معهد أبحاث السلام دكتور تامر محمد أحمد عبدالكريم، وضم الوفد المرافق لرئيس بعثة (يونيتامس) مجموعة من كبار المستشارين بالبعثة. ورحبت مديرة جامعة الخرطوم بروفيسور فدوى طه على شرف مراسم التوقيع؛ برئيس بعثة (يونيتامس) ورفاقه، وأكدت أن الجامعة تتطلع لتقريب وجهات النظر بشأن قضايا الفترة الانتقالية. من جهته عبّر دكتور فولكر بيرنس عن أمله في تخطي السودان لتحديات الانتقال ونصت مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات الاهتمام المشترك لتعزيز فعالية جهود الطرفين التنموية، والإسهام في مساعدة الجهود الوطنية والحكومة الانتقالية للوصول إلى انتقال سلمي ملموس إلى الحكم الديمقراطي، فضلاً عن مشاركة المعرفة والخبرات والخبراء لتحقيق أنشطة الاهتمامات المشتركة وتتضمن مجالات التعاون دعم تنفيذ السياسات وعملية السلام، دعم حماية المدنيين، والدعم الانتخابي، بجانب الاستشارات السياسية، وإدارة التنمية وبناء السلام، فضلاً عن تقوية قطاع الإعلام.

الخرطوم ( كوش نيوز)