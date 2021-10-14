نيولوك جديد لـ “صائدة البمبان” يخطف أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي





خطف ظهور “صائدة البمبان” أيقونة الثورة السودانية، رفقة عبدالرحمن، بالحجاب الإسلامي، في آخر ظهور لها، بعد أن ظهرت في مؤتمر باريس بشكل مغاير، الأنظار في أوساط رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت رفقة عبد الرحمن الشهيرة بـ”صائدة البمبان”، قد أكدت في مؤتمر صحفي يوم أمس الأربعاء، تأييدها لمليونية 16 أكتوبر لإسقاط الحكومة.

وشددت رفقة في تصريحٍ مُقتضبٍ لـ(الصيحة) على هامش مؤتمر صحفي لتحالف قوى الثورة السودانية المتحد أمس على ضرورة الإتيان بحكومة مدنية تحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وقالت “الترس صاحي”، وأضافت أنها مع العودة لمنصة التأسيس وإعادة الثورة المختطفة.

الخرطوم (كوش نيوز)