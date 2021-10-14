خلال تنوير لرؤساء البعثات الأفريقية .. البرهان يجدد التأكيد على ضرورة توسيع دائرة المشاركة





أمن رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان على ضرورة العمل على توسيع دائرة المشاركة لتضم كل القوى السياسية التي ساهمت في صنع التغيير.

و أكد البرهان خلال تنويره سفراء و رؤساء البعثات الأفريقية و ممثل الإتحاد الأفريقي في الخرطوم حول الوضع الراهن ، اليوم “الخميس” حرصهم على حماية الثورة و التغيير و التزامهم بالشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.

فيما عبر السفراء، عن تقديرهم للبرهان لاطلاعهم على الوضع الراهن في البلاد ، حيث أشار سفير المملكة المغربية ؛ محمد ماء العينين إلى أنهم لمسوا الحرص على معالجة القضايا السياسية و تنفيذ بنود الوثيقة الدستورية و توسيع ماعون المشاركة و استكمال عملية السلام وإنجاح الفترة الانتقالية.

و بحسب إعلام مجلس السيادة فقد اوضح السفير محمد بلعيش ممثل الاتحاد الأفريقي، أن اللقاء تناول بشفافية مستجدات الوضع الراهن،مشيراً إلى أن البرهان شدد على ضرورة تقوية اللحمة السودانية بجمع القوى السياسية و استكمال البناء المؤسسي ومسار السلام والإصلاح الاقتصادي لضمان الاستقرار الدائم للسودان.

باج نيوز