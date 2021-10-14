بعد مطاردة عنيفة.. الجمارك تضبط متسللين بالحدود الشمالية





تمكّنت إدارة جمارك وادي حلفا- فرع جمارك معبر أرقين الحدودي، وعقب مطاردة عنيفة إستمرت لساعات، من ضبط (17) متسللاً من جنسيات مختلفة عبر الحدود، وبحوزتهم عدد كبير من الأدوية والكريمات الممنوعة والمخالفة لقانون الجمارك والصيدلة والسموم.

وجاءت الضبطية إثر توفر معلومات عن عملية اختراق وتسلل عبر الحدود وبعد تحليل المعلومات ورصدها وتحديد موقع الهدف، وعبر قوة من جمارك معبر أرقين.

واعتبر مدير فرع جمارك معبر أرقين بالإنابة العقيد شرطة أحمد السر، أن الضبطية تأكيد لدور الجمارك الرقابي وحماية الاقتصاد، وشدد على أن إدارة معبر أرقين الحدودي عين ساهرة ويد أمينة وسداً منيعاً في مواجهة كل من تسول له نفسه المساس باقتصاد وأمن البلاد، وذلك عبر تفعيل العمل المعلوماتي ومراقبة الحدود منعاً لتهريب وتخريب الاقتصاد.

وأشاد السر، باليقظة التامة والحس الأمني الذي يتمتع به منسوبو الجمارك في معبر أرقين، وأثنى على الدور الكبير الذي يقومون به، وحثهم على بذل المزيد من الجهد في سبيل حماية البلاد والموطنين من خطر التهريب.

الصيحة