إصابة “معمر موسى” وآخرين وتحطيم مولد وكراسي ومكبر صوت جراء هجوم على “حلقة نقاش” أقامها بالخرطوم





تعرض عضو تيار المستقبل الناشط السياسي “معمر موسى” إلى إصابة باصبعة، كما تعرض آخرون منهم فني “ساوند سيستيم” لإصابات متفرقة، تم نقلهم على إثرها إلى المستشفى.

كما تم تحطيم جميع الكراسي، ومكبر صوت ساوند سيستيم، من قبل مجموعة شباب، اقدموا على فض حلقة نقاش بالقوة، كان قد اقامها معمر موسى مع هشام الشواني، مساء اليوم الخميس بساحة اتني بالخرطوم.

و وجه موسى والشواني في تسجيل على فيسبوك، أصابع الاتهام إلى صبية من أحزاب قوى الحرية والتغيير الحاكمة، شارك معهم عضواً بلجنة إزالة التمكين.

وقال “موسى”: (من اعتدوا على ندوة الطريق إلى الوطن صبية مساكين تم تحريشهم من قبل كوادر قحتيه نعرفها بالإسم والرسم)، متوعداً بفتح بلاغات في مواجهتهم واقتصاص حقهم بالقانون.

وقال “الشواني” بالتسجيل، أن الحضور قد تعرضوا إلى حصب بالحجارة، تبعها هجوم مباشر وتحطيم للمولد الكهربائي والكراسي ومكبر الصوت، مضيفاً بأن احزاب قوى الحرية والتغيير الحاكمة، لم تحتمل منا ولا كلمة، ولكننا سنواصل ولن نتوقف وهذا اليوم نعده انتصاراً لنا، مشددا على اللجوء إلى القانون في مواجهة المتهمين.

وكان معمر موسى عضو تيار المستقبل، قد دعا على صفحته، إلى حلقة نقاش تحت عنوان” الطريق إلى الوطن” مساء اليوم الخميس بساحة اتني بتقاطع القصر مع الجمهورية بالخرطوم.

الخرطوم (كوش نيوز)