جهود شُرطية للعثور على “شهيد النيل”





أشادت “أسرة تبيدي” بوزارة الداخلية وقوات الشرطة ووالي ولاية الخرطوم ومحلية بحري بمجهوداتهم الكبيرة التي يبذلونها للعثور على ابنهم الغريق بالنيل بمنطقة بحري.

وقال أحد أعيان الأسرة لمصادر مطلعة: نشكرهم جميعاً لما بذلوه من جهد كبير ويومي؛ في سبيل العثور على ابننا، ونخصّ بالشكر شرطة الدفاع المدني للاستجابة السريعة ولنشرها فرقاً عديدة في مناطق مختلفة أملاً في الوصول إلى جثة الفقيد.

وتكثف شرطة الدفاع المدني بالتعاون مع جهات عديدة جهودها للعثور على الجثة بمنطقة بحري.

ويوم الخميس الماضي لقي الشاب الشهيد عمر السر تبيدي حتفه غرقاً، إثر انزلاقه عند الوضوء للصلاة بنهر النيل، بالخرطوم.

وقالت أسرته بحسب صحيفة اليوم التالي: إن ابنهم خرج الخميس الماضي، إلى مزرعتهم بضاحية شمبات، و هَمَّ بالوضوء على شاطئ النيل لأداء صلاة العصر، ما أدى إلى انزلاقه فجرفه التيار المائي.

وناشدت أسرة آل تبيدي جميع سكان مناطق شمال بحري المحاذية للنيل حتى شلال السبلوقة، بالتعاون معهم بمراقبة شاطئ النيل وإخطار هم ، في حال العثور على أي جثمان.

الخرطوم (كوش نيوز)