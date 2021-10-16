المباحث تحسم أكثر من (13) بلاغ وتضبط شبكة كسر المحلات التجارية





ضبطت إدارة المباحث الفيدرالية- شعبة فرعية الخرطوم الفيدرالية الكبرى- فرعية السوق المحلي، أفراد شبكة إجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص تخصصت في السرقة وكسر المحلات التجارية.

ومن خلال الضبطية سددت إدارة المباحث الفيدرالية (13) بلاغ سرقة من قبل عناصر الشبكة الإجرامية.

وحسب المكتب الصحفي للشرطة، أن الضبطية جاءت من خلال اضطلاع مكتب السوق المحلي بالنشرات الواردة من قسم شرطة الأزهري غرب والتي نوهت لوجود بلاغات كسر وسرقات عديدة بالمنطقة، مما تسبب في هلع وتوتر لأصحاب المحلات التجارية الكبرى.

وقال إنه بموجب ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصص من المباحث الفيدرالية للرصد وجمع المعلومات ووضع حدا لهذا النشاط الإجرامي والإيقاع بعناصر الشبكة الإجرامية، ومن خلال تفعيل العمل البحثي والمعلوماتي الميداني توصل الفريق لهوية المشتبه بهم وتحديد مكانهم بدقة، حيث تبين أن عددهم ثلاثة من معتادي تخصص جرائم الكسر والسرقات الليلية، وتم وضع خطة محكمة لإيقافهم وتقديمهم للعدالة من خلال كمين أسفر عن ضبطهم.

وأضاف أنه عند اخضاعهم للتحري أقروا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وتم اقتيادهم إلى المحلات التي تم كسرها وسرقتها، وأفاد أصحاب المحلات أن لديهم بلاغات مدونة بأقسام شرطة بالسرقات، ويوجد بقسم شرطة الأزهري غرب بلاغ بالرقم (4038) تحت المادة (174)، وتم وضع الهواتف معروضات في البلاغ وحضر الشاكي وتعرف عليها.

كما أرشد المتهمون إلى متجر آخر تم كسره، وتم فتح بلاغ بالرقم (3988) تحت المادة (174) وتقدر قيمة المسروقات بـ(950.000) جنيه، وتم وضع اثنين سيف كبيرة معروضات في البلاغ.

وكذلك تم تسديد بلاغ آخر بالرقم (4292) تحت المادة (174) بقسم شرطة الأزهري وتقدر قيمة المسروقات بـ(110.000) جنيه، بجانب تسديد بلاغ في مواجهة المتهمين بالرقم (4269) تحت المادة (174) بقسم شرطة الأزهري غرب وتقدر قيمة المسروقات بـ(140.000) جنيه.

كذلك، من خلال ضبط عناصر الشبكة تم تسديد بلاغ آخر في مواجهتهم بالرقم (3855) تحت المادة (174) من القانون الجنائي وتقدر قيمة المسروقات بـ(222.000) جنيه، بجانب تسديد بلاغ بالرقم (4305) تحت المادة (174) بقسم شرطة الأزهري غرب وقيمة المسروقات (150.000) جنيه.

كما تم تسديد بلاغ بالرقم (4301) تحت المادة (174) بقسم شرطة الأزهري غرب قيمة المسروقات (300.000) جنيه، وبلاغ آخر بالرقم (4303) تحت المادة (174) وتقدر المسروقات بـ(70.000) جنيه، إضافة لبلاغ بالرقم (4288) تحت المادة (174) بقسم شرطة الأزهري غرب وتقدر المسروقات بـ(85.000) جنيه، وتسديد بلاغ بالرقم (4094) تحت المادة (174) بقسم شرطة الأزهري غرب وقيمة المسروقات (44.000) جنيه، وكذلك تسديد بلاغ بالرقم (3021) تحت المادة (174) بقسم شرطة الأزهري غرب قيمة المسروقات (230.000) جنيه، وبلاغ بالرقم (4293) تحت المادة (174)- قيمة المسروقات (650.000) جنيه بقسم شرطة الأزهري غرب، وأخيراً تم تسديد بلاغ بالرقم (4291) تحت المادة (174) وقيمة المسروقات (49.000) جنيه، وتم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المتهمين توطئة لتقديمهم للعدالة.

الصيحة