التربية: الاستيعاب للأساس في (8) ولايات أقل من النسبة العامة





قالت وزارة التربية والتعليم، إنَّ نسبة الاستيعاب في تعليم الأساس في (8) ولايات أقل من النسبة العامة بـ(73.5%)، فيما بلغت نسبة الاستيعاب في التعليم الثانوني بـ(12) ولاية أقل من النسبة العامة بـ(39.9%).

وتعاني المدارس في كثير من مناطق البلاد من تسرب التلاميذ لأسباب عديدة، منها عدم اهتمام المجتمعات المحلية بتعليم الأطفال، والأوضاع الاقتصادية وتأثيرات الحرب، وتعمل الحكومة للتغلب على هذه الجزئية بعدة إجراءات منها مجانية التعليم وتوزيع وجبات في بعض المدارس.

وقالت الوزارة التربية التعليم، وفقاً لخطة الاستعداد للعام الدراسي 2021– 2022م وفقاً لمنصة الناطق الرسمي اليوم السبت، إنَّ التعليم العام لا يفي بحق الطفل في التعليم.

وأشارت إلى وجود تفاوت في نسب استيعاب الولايات في التعليم قبل المدرسة؛ حيث أن بعضها بلغ فيها النسبة (46%).

وتبنت حكومة الفترة الإنتقالية سياسة قبول جميع الأطفال عمر (6) سنوات، سياسة مجانية التعليم.

الصيحة