وزير: البلاد ماضية نحو تحقيق السلام والعدالة الإجتماعية





دشن وزير التنمية الإجتماعية أحمد آدم بخيت والأمين العام لديوان الزكاة أحمد عبد الله عثمان والمدير التنفيذي لمحلية أم كدادة صلاح الدين عبد العزيز البنجاوي بمكتب زكاة محلية أم كدادة شمال دارفور، نفرة العطاء ونسمة السلام بمحلية أم كدادة.

وتأتي نفرة العطاء امتداداً للنفرة التي تم تدشينها بحاضرة الولاية مؤخراً، حيث إستهدفت نفرة محلية أم كدادة عدد (29) ألفا و(773) مستفيدا بتكلفة كلية بلغت (98) مليونا و(190) ألفا و(620) جنيها.

وقال وزير التنمية الإجتماعية أحمد آدم بخيت، إن البلاد ماضية نحو تحقيق غاياتها تجاه تعزيز السلام والإستقرار ومكافحة الفقر وذلك بتوفير مشروعات التنمية وتمليك وسائل إنتاجية للفقراء عبر مؤسسات الضمان الإجتماعي الرائدة لاسيما الزكاة تحقيقاً للعدالة الإجتماعية.

وأشار لدى مخاطبته حفل التدشين الى أن مشروعات الزكاة التي تم تدشينها تتسق مع الخطط والبرامج التي أعدتها الوزارة لمكافحة الفقر خاصة في ظل إتفاقية جوبا، ولفت إلى أن السلام الذي تحقق ليس ملك لأية جهة معينة وإنما للجميع، مستعرضآ المكاسب الكبيرة التي حققتها الإتفاقية.

وتعهد بخيت بمتابعة مشروعات المحلية التي تم التصديق بها من قبل ولم تر النور حتى هذه اللحظة، مجدداً إهتمام الحكومة الإنتقالية بقضايا التعليم وذلك بإنشاء الداخليات وتوفير الخدمات الأساسية التي تردت في الفترة الماضية بسبب الظلم والتهميش.

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