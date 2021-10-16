الشيوعي: خطاب حمدوك مدغدغ للمشاعر ولم يضف جديداً





وصف القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار، خطاب رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أمس بـ(المدغدغ لمشاعر الناس)، لاسيما وأن الخطاب جاء بالتزامن مع الدعوة لمليونية اليوم السبت.

وقال كرار لـ(الصيحة)، إن الخطاب لم يضف جديداً للمشهد السياسي، لكنه أظهر حرص حمدوك على التوافق السياسي من خلال تأكيده على التمسك بالوثيقة الدستورية.

وفيما يتعلق بالأزمة السياسية التي تحدث عنها حمدوك خلال الخطاب، اعتبر كرار أن الأزمة تحتاج إلى قرارات جريئة من جانب رئيس الوزراء وليس حديثاً لدغدغة المشاعر، وقال: “كان حري أن يطرح الخطاب حلولاً لمشكلات مثل قضية شرق السودان”، وأضاف أن الحديث السردي للخطاب جعله أقرب لخطابات العلاقات العامة التي تلقى بمناسبات احتفائية.

وحول مليونية قوى الحرية والتغيير- ميثاق التوافق الوطني التي انتظمت اليوم السبت، قال كرار إن الخطاب ظهر بمظهر التهدئة للشارع السوداني أكثر منه خطاب لحل الأزمة.

الصيحة