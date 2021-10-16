ضبط ربع مليون حبة من أخطر المخدرات في شحنة ملابس بالمطار





احبطت سلطات جمارك مطار الخرطوم، محاولة إدخال ربع مليون حبة (ترامادول) مخدرة إلى البلاد عبر مطار الخرطوم، باخفائها داخل شحنة ملابس قادمة من إحدى دول الجوار.

وكشفت شرطة الجمارك عن احباط دخول (252) ألف حبة مخدرة للبلاد عبر المطار حاول المتهمون اخفاءها داخل شحنة ملابس مستوردة.

وقال مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم العميد شرطة طارق عبد الحميد بحسب المكتب الصحفي للشرطة، إن الضبطية عبارة (12) طرد ملابس مشحونة خارج “المنفست”، حاول المتهمون اخفاء الحبوب بداخلها وتسريبها لداخل البلاد، إلا ان يقظة وفطنة منسوبي جمارك المطار احبطت مخطط المتهمين.

وأكد العميد طارق، حجز إدارته للشحنة وتدوين إجراءات بلاغ ضد المتهمين فيها بمخالفة نص المادتين (198 و199) من قانون الجمارك، بجانب المواد (16، 17، 18) من قانون الصيدلة والسموم، ونوه إلى إرسال عينات من الحبوب المضبوطات للمعامل الجنائية لأغراض الفحص المعملي لمحتويات الشحنة، حيث أظهرت التقارير العملية أن محتويات الشحنة عبارة عن حبوب مخدر (ترامادول).

ودعا العميد طارق، المواطنين المسافرين إلى إتباع الطرق القانونية في أعمال الشحن والبضائع والافصاح عمّا بحوزتهم من عملات أجنبية وذهب حسب المسموح به حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلات القانونية، وأكد أن جمارك المطار ترصد حركة الركاب باستخدام أحدث الأجهزة التي تسهل الإجراءات الجمركية وتردع المهربين.

الصيحة