لجنة المصالحات بالدعم السريع تشهد صلحاً أهليا بكردفان





شهد ﺭئيس لجنة المصالحات القبلية بقوات الدعم السريع العقيد العمدة موسى حامد ام بيلو، وأعضاء اللجنة وضباط وضباط صف وجنود بقطاع كردفان، الصلح القبلي الذي تم بمنطقة “أبو قلب”- محلية أبو زبد التابعة لولاية غرب كردفان بين قبيلتي الميما والجوامعة.

وحدثت صراعات بين القبليتين منذ العام 2016م، وبذلت لجنة للصلح جهوداً حثيثة لحل المشكلة، لكن لم يتوصل الطرفان إلى حل إلا بعد تدخل لجنة المصالحات بقوات الدعم السريع.

وتم الصلح بحضور أمير امارة عموم قبائل دار حمر الأمير منعم عبد القادر منصور والشرتاي محمد أحمد حسن بحضور رئيس لجنة المصالحات بولاية غرب كردفان الصادق مريدي وعدد من رموز الإدارة الأهلية بغرب كردفان.

وأكد العقيد العمدة موسى، تعاون الأجهزة الأمنية مع بعضها في بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، وحذر من الشائعات التي تفتن الأجهزة الامنية المشتركة، وشدد على أنها تعمل على قلب رجل واحد وصفاً واحداً خلف القائد الأعلى لقوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس السيادي الفريق اول محمد حمدان دقلو.

وأوضح أن اللجنة مكلفة من الفريق أول دقلو لحل جميع المشاكل القبلية في كردفان الكبرى والسودان عامة، وأنه لن يهدأ لها بال حتى يعم الأمن والاستقرار المجمتعي كل الأطراف المتنازعة.

وعبر عن أمله أن يعيش الجوامعة والميما في سلام ووئام، وأن تكون هذه آخر الخلافات، ونقل للجميع تحايا وسلام نائب رئيس مجلس السيادة واهتمامه بالإدارة الاهلية وحل المشاكل القبلية.

من جانبه، ثمن الأمير منعم عبد القادر، المجهودات المتعاظمة لقوات الدعم السريع ممثلة في لجنة المصالحات بالدعم السريع برئاسة العمدة موسى امبيلو، وشكر أسرتي ميما والجوامعة للتوافق والصلح الأهلي والذي يجعل المناطق تعيش في أمن وسلام واستقرار.

وفي السياق، قال المحلل السياسي والخبير في فض النزاعات د. عبد الله عبد الكريم، إن ما تقوم به قوات الدعم السريع وبتوجيه مباشر من القائد الأعلى للقوات الفريق أول محمد حمدان دقلو لهو عمل كبير ويصب في خانة المحافظة على الأمن الوطني السوداني والأمن المجتمعي.

وأشار إلى أنّ ما تقوم به قوات الدعم السريع عبر لجانها المتخصصة في المصالحات القبلية في كل أرجاء السودان يجد استحساناً منقطع النظير من كل أفراد الشعب السوداني.

الصيحة