وزير المالية: على حمدوك اغتنام الفرصة وحل الحكومة





طالب رئيس حركة العدل والمساوة، وزير المالية، د. جبريل إبراهيم، رئيس الحكومة، د. عبدالله حمدوك، بحل الحكومة، واغتنام هذه الفرصة وعدم إضاعتها؛ حتى تتجاوز البلاد الاحتقان السياسي، وأشار إلى أن حل الحكومة سيمهد للجلوس لحل المشكلات الأخرى.

وأضاف جبريل في مقابلة مع قناة (الحدث): “رئيس الوزراء له سلطة بموجب الوثيقة الدستورية بتشكيل الحكومة، واختيار الولاة، وعنده مساحة من الحركة يستشير ويستمع لمن يشاء، ويجب أن يغتنم الفرصة ولا يضيعها حتى يمتص الاحتقان السياسي بالبلاد ويحل الحكومة، ويشرع في إجراء مشاورات واسعة وتشكيل حكومة كفاءات ذات قاعدة عريضة ترضي الشعب، وتسعى لإقامة الانتخابات في موعدها “.

وتابع: “حل الحكومة يمهد للجلوس للتفاكر وحل المشكلات التي أمامنا لأن الذين اختطفوا الحكم غنموا غنيمة كبيرة، والآن يستأثرون بها، ولا يريدون التفاوض مع الناس، وبحل الحكومة ستذهب هذه الغينمة وتتهيأ البيئة للحوار”.

وقال إنهما يحترمان بعضهما البعض ويتصلان ويلتقيان بصورة مستمرة وليس هناك خلاف شخصي ولكن هناك خلاف في طبيعة تكوين الحكومة المركزية، وطريقة بعض مكونات قوى الحرية والتغيير وتعاملهم مع بعض أعضاء المجلس السيادة.

صحيفة السوداني