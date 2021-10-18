مجلس الأدوية يؤكد التزامه بالاستمرار في دعم توطين الصناعة الدوائية





أكد المجلس القومي للأدوية والسموم التزامه بتقديم الدعم والتشجيع اللازم لتوطين وتطوير الصناعة الوطنية للأدوية والتي من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في جذب استثمارات محلية وأجنبية لتصنيع الأدوية وغيرها من المنتجات الطبية الأخرى مما يسهم في توفير الادوية وتخفيف العبء عن كاهل الدولة في الإنفاق على العملات الأجنبية، وذلك في إطار سياسات الدولة الرامية لتوطين الصناعة الوطنية بالبلاد. وأوضحت الأمين العام للمجلس د. مناهل عبد الحليم وفق ( سونا) أن سياسة التوطين تضمنت عددٱ من الحوافز التشجيعية لتصنيع الأدوية في السودان منها التصنيع التعاقدي ويتم من خلاله نقل المعرفة الدوائية الأجنبية وتوطين صناعتها بالسودان إلى جانب تسريع إجراءات التسجيل كما شملت السياسة الحماية الكاملة لقائمة الأدوية المحصورة على الصناعة الوطنية التي أصدرها المجلس (قائمة الأصناف المشمولة في برنامج الاكتفاء الذاتي) وتم تجميد استيرادها وقام المجلس مؤخراً بمراجعتها. وأوضحت أن المصانع الوطنية تنتج مجموعات علاجية وزمر دوائية متنوعة بأشكال صيدلانية مختلفة مما يمنحها الفرصة لتغطية معظم احتياجات البلاد من هذه الأدوية.

الخرطوم ( كوش نيوز)