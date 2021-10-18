الأرصاد: رياح متوقّعة في عدّة ولايات





توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان هطول أمطار خفيفة في ولايات جنوب كردفان، والأجزاء الجنوبية من ولايات النيل الأزرق، غرب كردفان، وولايتي شرق وجنوب دارفور. وقالت وحدة الإنذار المبكّر، بحسب تعميمٍ صحفي، الأثنين، إنّه من المتوقّع أنّ تتأثر أجزاء من ولايات البحر الأحمر، كسلا، الشمالية، نهر النيل، الخرطوم، شمال كردفان، وشمال دارفور، بنشاط الرياح الشمالية والشمالية الشرقية لإثارة الغبار والأتربة وأشارت إلى أنّ ذلك سيؤدّي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية وانخفاض درجات الحرارة.

الخرطوم ( كوش نيوز)